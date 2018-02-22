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В Хабаровске отберут детей для обучения в «Академии танца Бориса Эйфмана»
3 марта 2018 года в рамках V открытого краевого фестиваля классического танца «Блестящие дивертисменты» во Дворце культуры профсоюзов пройдет отбор детей в возрасте 6 - 11 лет для обучения в «Академии танца Бориса Эйфмана».
Академия танца создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, художественного руководителя - директора Санкт-Петербургского государственного «Академический театр балета», народного артиста России, лауреата Государственной премии Бориса Яковлевича Эйфмана. Это учебное заведение, соединяющее общее и среднее профессиональное образование, творческая лаборатория, реализующая концепцию современного танца и экспериментальная площадка, где отрабатываются инновационные методы подготовки и воспитания танцовщиков XXI века. Отбор проведет солист балета ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», обладатель высшей театральной премии г. Санкт-Петербурга «Золотой Софит», обладатель высшей театральной премии России «Золотая Маска» за «Лучшую мужскую роль в балетном спектакле», преподаватель, заместитель директора по набору СПб ГБОУ СПО «Академия танца Бориса Эйфмана», лауреат международных конкурсов, председатель жюри V открытого краевого фестиваля классического танца «Блестящие дивертисменты» Андрей Иванов (г. Санкт-Петербург).
Начало просмотра в 10:30 зал 214 Хабаровский краевой Дворец культуры профсоюзов (ул. Льва Толстого, д. 22).
Справки по телефону: 8-(4212) -32-39-34
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