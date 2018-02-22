Хабаровчанин прирезал собутыльницу

В Хабаровске троица - двое горожан и дамочка пили-отдыхали, веселились от души! «Отчего людям в мире жить, раз они от обезьян?» - писал известный советский писать Шишков. И , действительно, мира в итоге не было, заспорил один из мужчин с женщиной.

В ходе словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес три удара своей оппонентке в область груди.

Раненую женщину успели доставить в одну из хабаровских больниц, где ей оказали необходимую помощь.

За совершение данного преступления мужчина может лишиться свободы сроком до десяти лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.