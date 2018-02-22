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Хабаровский край: Самаритянская сердобольность по-бикински с применением насилия
В Бикинском районе Хабаровского края трое молодых селян подкормили и одели знакомого, купив ему продуктов одежды на 57 тысяч рублей. Этот мужчина и не знал тогда, что эта «самаритянская» помощь и не подмога сердобольных приятелей.
Вскоре мужчины стали требовать от бедняка отдать потраченные на него рубли. Денег у него , естественно не было, тогда троица с применением насилия заставила его взять кредит и отдать им всю сумму. Бедняк за помощью обратился в полицию.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. В отношении троих жителей Бикинского района избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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