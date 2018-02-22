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Комсомольскому театру драмы подарили статую тигра в натуральную величину
Комсомольскому театру драмы Центр «Амурский тигр» подарил статую амурского тигра в натуральную величину, украшенную городецкой росписью. Скульптуру тигра собираются поставить в фойе культурного заведения.
«Данный арт-объект займет достойное место и станет любимцем зрителей. Мы уверены, что со временем он может даже превратиться в наш талисман», – поделилась директор театра Елена Шабовта.
Напомним, что московские театральные критики отметили работу актрису этого театра Елизавету Азаренкову в спектале «Стеклянный зверинец» Она победила в номинации "Надежда ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства.
Жюри было вдохновлено реконструкцией театра, богатством убранства и оборудования, отметив при этом излишнюю архаичность постановок. Теперь труппе придется доказывать творчеством вложенные в театр миллионы рублей.
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