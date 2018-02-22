Космическое дело: Последние дни Хризмана без судимости

В Хабаровске Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля в 11 часов огласит приговор фигурантам дела о хищениях строительстве космодрома Восточный. Все фигуранты дела находятся под арестом.

Юрий и Михаил Хризманы, Виктор Чудов Хризман, Владимир Ашихмин, выступая с последним словом, сообщили, что считают себя невиновными и просили суд их оправдать, учесть заслуги перед.

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«Космическое» дело Дальневосточный окружной военный суд разбирает год. Напомним, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей. Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в деяниях, предположительно совершенных еще до начала строительства космодрома, а именно в растрате средств, принадлежавших Дальспецстрою. По данным адвоката Чудова Ивана Кабанова, речь идет о 73 млн рублей.

Помимо тюремного строка и штрафа, Хризман лишится званий «генерал-лейтенант» и «Заслуженный строитель РФ».

По шесть лет лишения свободы светит Михаилу Хризману и и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову.

Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей (ст. 285 УК РФ).

Помимо этого Хризман, его сын Михаил Хризман и экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере - более 100 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" и госкорпорация "Роскосмос".