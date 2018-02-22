Новости
Космическое дело: Последние дни Хризмана без судимости
В Хабаровске Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля в 11 часов огласит приговор фигурантам дела о хищениях строительстве космодрома Восточный. Все фигуранты дела находятся под арестом.
Юрий и Михаил Хризманы, Виктор Чудов Хризман, Владимир Ашихмин, выступая с последним словом, сообщили, что считают себя невиновными и просили суд их оправдать, учесть заслуги перед.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
«Космическое» дело Дальневосточный окружной военный суд разбирает год. Напомним, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей. Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в деяниях, предположительно совершенных еще до начала строительства космодрома, а именно в растрате средств, принадлежавших Дальспецстрою. По данным адвоката Чудова Ивана Кабанова, речь идет о 73 млн рублей.
Помимо тюремного строка и штрафа, Хризман лишится званий «генерал-лейтенант» и «Заслуженный строитель РФ».
По шесть лет лишения свободы светит Михаилу Хризману и и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову.
Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей (ст. 285 УК РФ).
Помимо этого Хризман, его сын Михаил Хризман и экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере - более 100 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" и госкорпорация "Роскосмос".
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 875
С места событий: Останки на берегу водоема6 170
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 327
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 719
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136