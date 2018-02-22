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Команда слабовидящих детей Хабаровского края уехала на всероссийские соревнования
В Хабаровском аэропорту активисты Народного фронта поддержали сборную края перед вылетом на всероссийские соревнования по мини-футболу среди слабовидящих и тотально-слепых детей. Общественники давно знакомы с юными спортсменами. Первая в Сибири и на Дальнем Востоке секция по этому виду спорта была создана в рамках масштабного проекта ОНФ «Равные возможности детям».
«Это просто замечательно, что сборная края примет участие в таком значительном мероприятии. Осенью нам удалось найти средства и оснастить секцию специализированными спортивными снарядами, живя на Дальнем Востоке, мячи, например, достать практически нереально. Их делают только на нескольких заводах в Великобритании, аналогов нет, однако мы все преодолели и сегодня Хабаровская секция оснащена не хуже столичных. Думаю, что и ребята не подведут край, Дальний Восток и покажут отличные результаты. Болеем за наших!», - рассказал сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Андрей Белоглазов.
Всероссийские соревнования будут проходить всю следующую неделю в столице республики Марий Эл Йошкар-Оле. Выявить лучшего соберутся спортсмены из Московской и Нижегородской областей, республики Дагестан и региона принимающего соревнования. Всего 16 команд. За честь Хабаровского края и титул лучших слабовидящих мини-футболистов России будут бороться Денис Мигаль (г. Комсомольск – на – Амуре), Артем Малькевич (п. Эльбан), Олег Кузеванов (с. Некрасова), Павел Самсонов (с. Ракитное), Валерий Калугин (с. Чумикан), Сава Садов и Дмитрий Павлов (г. Хабаровск).
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