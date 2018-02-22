Убийство таксиста в Хабаровске: Цена жизни – две тысячи рублей

В Хабаровске суд присяжных вынес вердикт обвиняемым в убийстве таксиста. О суде присяжных попросили сами обвиняемые. Присяжные вынесли вердикт "виновен" в отношении всех трёх фигурантов, только одного - Пичуева, признали достойным снисхождения. Вид отбывания наказания и срок этой компании определит суд.

Всё дело строилось на признательных показаниях третьего пассажира такси: Дмитрия Пичуева, он единственный был несудим и рассказывал оперативникам, как всё было. Правда, уже в ходе процесса заявил: показания из него буквально выбили. Проведённая следствием проверка не нашла тому подтверждения, - сообщает ГТРК «Дальневосочная»

Год назад в отдалённой левобережной части Хабаровского района обнаружили тело мужчины. Мужчина трудился таксистом в одной из диспетчерских служб заказа такси в Хабаровске.

8-ого марта прошлого года, молодые люди, которые находились под подпиской за ограбление частного извозчика, вызвали такси в село Новокуровка Хабаровского района, стоимость поездки составляла полторы тысячи рублей.

В пути у них произошёл конфликт с водителем из-за того, что пассажиры распивали спиртное. После очередного замечания парни решили убить таксиста, завладеть его автомобилем и деньгами. При себе у мужчины было около двух тысяч рублей.

После нападения труп водителя такси переместили не так далеко от места совершения преступления, после чего продолжили кататься на автомомбиле потерпевшего, забрав все его вещи, соответственно. Продолжили распивать спиртное по сёлам, после чего один из обвиняемых решил вернуться в город Хабаровск

В пути обвиняемый остановился поспать. В таком состоянии на дороге его и застали оперативники.

Это убийство вызвало сильный резонанс в профессиональном сообществе частных извозчиков. Шоферы съезжались, обклеивали машины фотографиями погибших и длинной автоколонной, с включенными звуковыми сигналами, объезжали весь город.

Жюри было вдохновлено реконструкцией театра, богатством убранства и оборудования, отметив при этом излишнюю архаичность постановок. Теперь труппе придется доказывать творчеством вложенные в театр миллионы рублей.