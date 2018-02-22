Новости
Около 1500 тысяч спортсменов соберутся на Дальневосточных играх боевых искусств
Дальневосточные юношеские игры боевых искусств пройдут в Хабаровске с 9 по 11 марта. Они станут отборочным этапом Всероссийских состязаний, которые состоятся в Анапе в сентябре.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, игры объединят в себе соревнования по 17 боевым искусствам, которые будут одновременно проходить на 9 площадках. Местом проведения дальневосточного первенства станет универсальный краевой спортивный комплекс, где разместятся татами, ринг и борцовский ковер. Соревнования начнутся 9 марта, а 11 марта состоятся гала-финалы с участием лучших представителей различных видов спорта.
Ожидается, что участие в играх примут около 1500 тысяч спортсменов из регионов Дальнего Востока и Сибири. Также на состязаниях по всестилевому карате выступят спортсмены из Японии.
Напомним, что первые Дальневосточные юношеские игры боевых искусств прошли в Хабаровском крае в мае 2016 года. На турнире было представлено 19 видов боевых искусств, не являющихся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, тайский бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, самбо и другие. Участие в соревнованиях приняли более полутора тысяч бойцов в возрасте от 12 до 17 лет из девяти регионов Дальнего Востока.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 875
С места событий: Останки на берегу водоема6 170
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 327
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 719
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136