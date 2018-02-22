Около 1500 тысяч спортсменов соберутся на Дальневосточных играх боевых искусств

Дальневосточные юношеские игры боевых искусств пройдут в Хабаровске с 9 по 11 марта. Они станут отборочным этапом Всероссийских состязаний, которые состоятся в Анапе в сентябре.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, игры объединят в себе соревнования по 17 боевым искусствам, которые будут одновременно проходить на 9 площадках. Местом проведения дальневосточного первенства станет универсальный краевой спортивный комплекс, где разместятся татами, ринг и борцовский ковер. Соревнования начнутся 9 марта, а 11 марта состоятся гала-финалы с участием лучших представителей различных видов спорта.

Ожидается, что участие в играх примут около 1500 тысяч спортсменов из регионов Дальнего Востока и Сибири. Также на состязаниях по всестилевому карате выступят спортсмены из Японии.

Напомним, что первые Дальневосточные юношеские игры боевых искусств прошли в Хабаровском крае в мае 2016 года. На турнире было представлено 19 видов боевых искусств, не являющихся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, тайский бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, самбо и другие. Участие в соревнованиях приняли более полутора тысяч бойцов в возрасте от 12 до 17 лет из девяти регионов Дальнего Востока.