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Жители Хабаровского края смогут поздравить своих близких с 23 февраля онлайн
Жителей Хабаровского края приглашают принять участие во Всероссийском интернет-проекте «Сила мира», посвященном Дню защитника Отечества. Все желающие смогут поздравить с праздником своих героев и выразить им слова благодарности на сайте «Стенапризнаний.рф».
«Проект призван наилучшим образом подчеркнуть главную особенность мужского населения России - силу. Силу миротворцев, силу мужества, стойкости и крепкого склада характера тех, на чьи плечи возложена ответственность защищать Родину, быть опорой во всех мирных действиях по развитию и укреплению страны. В рамках события предоставляется возможность выразить всю глубину признательности и любви мужчинам за ощущение надежности, безопасности сегодня и уверенности в завтрашнем дне, которая существует лишь благодаря их силе», - сообщают организаторы проекта.
Для участия в акции необходимо зайти на сайт «Стенапризнаний.рф» и активировать форму «Написать признание». Затем записать слова благодарности силе героя своего обращения и, загрузив его фотографию, опубликовать признание на стене. После поделиться им на своих страничках социальных сетей, автоматически получив на фото репоста фирменный стикер проекта - «Сила мира». Таким знаком отличия в этот день будут отмечены все репосты признаний сильной половины России»
Отметим, Стенапризнаний.рф - это уникальная интернет-площадка, воплощающая актуальные совместные проекты с федеральными и региональными организациями. Жители страны с помощью этого сайта уже отправляли своим родным и близким поздравления с Днем семьи, любви и верности, с Днем народного единства, с Днем матери и другими праздниками.
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