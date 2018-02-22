В Хабаровске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В Хабаровске на мемориале площади Славы возложили венок и цветы к Вечному огню. В память о земляках, павших в годы войны за свободу и независимость Родины, была объявлена минута молчания.

После этого представители власти, краевой Законодательной Думы, общественных организаций, ветераны и молодежь возложили к Вечному огню красные гвоздики. Завершилась церемония прохождением сводного военного духового оркестра.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днем защитника Отечества. Накануне праздника она пожелала успехов, мира и благополучия.

«Для каждого гражданина нашей многонациональной страны 23 февраля является символом народного единения и олицетворения лучших традиций служения Отчизны. Мы гордимся непреходящим мужеством и патриотизмом российского воинства, всегда преданно защищавшего интересы Родины, и сегодня чествуем всех, кто воинской доблестью и созидательным трудом приумножает мощь и славу России, обеспечивает ее национальную безопасность», - отметила в телеграмме спикер Совфеда.

В Правительстве Хабаровского края прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества. От имени Губернатора региона собравшихся поздравил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. Он вручил участникам приема Премии Губернатора Хабаровского края, а также ценные подарки – часы с символикой Хабаровского края.

Хабаровский край выступает центром военной промышленности Дальнего Востока. В прошлом году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина передал воздушно-космическим силам РФ 10 самолетов Су-35С. На боевое дежурство на Тихоокеанском флоте заступил корвет "Совершенный". После реконструкции ушла в плавание подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре". Вскоре состав Тихоокеанского флота пополнит еще один современный корвет - "Громкий". По словам Анатолия Размахнина, эти боевые единицы по праву признаны лучшими образцами военной инженерной мысли.

В этом году на прием впервые были приглашены участники Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Это молодые ребята, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили в жизни подвиг: оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду врачей для человека, которому стало плохо. Сегодня подросткам вручили Почетные грамоты Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".