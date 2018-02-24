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Хабаровский клуб «Авто-Леди» приглашает женщин проверить мастерство на льду
В Хабаровске клуб «Авто-Леди» приглашает к участию женщин - водителей, как опытных, так и начинающих, проверить свое мастерство на льду!
1 этап Хабаровского края по скоростному маневрированию (фигурное вождение) - "Леди-Весна 2018" на КУБОК Главы района им. Лазо, состоится 3 марта в 12:00 на стадионе «Спарта» в п. Переяславка. Главное условие-наличие водительского удостоверения и личного автомобиля. Судить соревнования будут профессиональные инструкторы по вождению и автоинспекторы.
Организаторы соревнований: Дальневосточная ассоциация автомобильных школ, Хабаровский клуб " Авторетро-100", Администрация района им. Лазо, Хабаровский автомобильный клуб "Авто-Леди", НК" Союз Деловых Женщин", Управление физической культуры г. Хабаровска, УГИБДД Хаб.края.
На соревнованиях по маневрированию будут упражнения из курса автошколы. Это традиционная «змейка» передним ходом, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом, маневрирование. Упражнения в основном направлены на точность, а не на скорость исполнения.
Вас ждет приятная праздничная атмосфера, призы, подарки от спонсоров и многое другое.
Для участия в соревнованиях нужно заранее отправить заявку по электронному адресу: komarovadaria@mail.ru
Тел: 8(914)427 11 93
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