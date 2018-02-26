Хабаровский край: Чтобы молодежь здесь закреплялась и работала

В рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края готовят специалистов самых разных направлений в горно-технологическом техникуме: по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, обогащение полезных ископаемых, открытые горные работы, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник и даже педагогов.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края посетили техникум, посмотрели кабинеты, оснащение техникума, мастерские, в которых учащиеся овладевают практическими навыками профессий. Во многих кабинетах представлены мини-модели оборудования, применяемого на шахте и на обогатительной фабрике, причем сделаны они из подручных материалов и наглядно показывают технологический процесс производства.

Наиболее интересными оказались мастерская, оборудованная как шахта, и с класс с компьютерными тренажерами, на которых ребята учатся управлять БелАЗами и экскаваторами. Тренажеры оснащены мониторами, на которых изображен рельеф угольных разрезов. Тому, кто управляет учебной машиной, например, необходимо аккуратно проехать по насыпи, правильно развернуться и встать под ковш для погрузки. Депутаты Егор Калинин и Валерий Постельник испытали эти тренажеры на себе.

-Предприятие АО «Ургалуголь» вкладывает немалые средства в развитие техникума, - прокомментировал Егор Калинин, заместитель председателя постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. - Многие студенты, с которыми мы разговаривали, понимают, куда они пойдут работать после окончания техникума, знают, что у них есть перспектива, и они уверены в завтрашнем дне. Тем более, что те объемы угля, которые сейчас добываются, позволяют говорить о том, что шахта будет работать многие десятилетия».

Правда, общение с учащимися показало, что далеко не все мечтают остаться на родине. Учащиеся педагогического направления и по специальностям ремонтных работ в большинстве своем сказали, что хотят уехать из района, а вот студенты «горно-обогатительного» направления планируют нарабатывать свой профессионализм на градообразующем предприятии Чегдомына. Так, один из студентов, с кем беседовали депутаты, уже совмещает учебу с работой на предприятии, получает зарплату около 30 тысяч рублей и уверен, что и в дальнейшем пойдет на «Ургалуголь». Первокурсники, обучающиеся по специальности «Открытые горные работы» также ответили, что рассчитывают работать на разрезах предприятия и иметь достойный заработок.

- В АО «Ургалуголь» работает около 2 600 человек, из них 500 – вахтовики, – отметил первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев. – А хотелось бы, чтобы все же были местные специалисты. Предприятие каждый год «прирастает» углем, в этом году выйдет на 8 млн тонн, идет устойчивое развитие. Перспектива — довести добычу угля до 12 млн тонн к 2020 году, это очень солидные объемы! Лидер отрасли на Дальнем Востоке! Здесь уже совсем новый подход, организация производства и оснащенность, новейшее оборудование мирового уровня. В техникуме созданы все условия для получения достойного образования, и не надо искать, где применить эти знания, — есть прямая дорога работать здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы молодежь здесь закреплялась и работала. К этому есть все предпосылки.

На заседании комитета, которое проходило в административном здании АО «Ургалуголь», обсуждались и темы закрепления молодежи, предоставления жилья, медицинского обслуживания. Кстати, на предприятии есть прекрасно оснащенный медицинский центр, где можно пройти как медицинское лечение, так и реабилитационный, восстановительный курс процедур. Генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр Добровольский провел экскурсию по медицинскому центру, где обслуживаются работники предприятия. Он также рассказал о том, что профессиональную ориентацию в Чегдомыне начинают уже с детского сада, а для старших школьников летом организовываются трудовые отряды, где ребята работают по четыре часа в день, получают заплату и определяются, стоит ли овладевать шахтерскими и горными профессиями. И желающих попасть в трудовой отряд достаточно много.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.

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