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В Хабаровском крае запойную мамашу наказали административно
В городе Вяземский Хабаровского края инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейды по неблагополучным семьям, состоящим на учёте.
Было выявлено и привлечено к административной ответственности 11 родителей, злоупотребляющих спиртным и не выполняющих должным образом своих родительских обязанностей.
Так, в селе Красицкое была привлечена к административной ответственности за длительное употребление спиртных напитков женщина, которая имеет на иждивении малолетнего ребёнка. Запойную мамашу вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой «Вяземские Вести»
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