В Хабаровском крае запойную мамашу наказали административно

В городе Вяземский Хабаровского края инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейды по неблагополучным семьям, состоящим на учёте.

Было выявлено и привлечено к административной ответственности 11 родителей, злоупотребляющих спиртным и не выполняющих должным образом своих родительских обязанностей.

Так, в селе Красицкое была привлечена к административной ответственности за длительное употребление спиртных напитков женщина, которая имеет на иждивении малолетнего ребёнка. Запойную мамашу вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой «Вяземские Вести»

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram