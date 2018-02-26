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В Комсомольске-на-Амуре Татьяна Фролова сделает горожан харизматичными
В Комсомольске - на - Амуре состоится тренинг Татьяны Фроловой, режиссера легендарного театра КНаМ, по усилению харизмы: 9 марта только для женщин, 10 марта специально для мужчин.
Темы для исследования на тренинге:
— Что такое харизма и почему так много мифов о ее врожденности?
— Быстрый «скрининг» ваших «уязвимых» зон в теле, в голосе и в ваших речевых
конструкциях.
— Вскрытие ресурсов, которые у вас есть, но которые пока спят.
— Усиление ресурсов с помощью тела, голоса и мыслеобразов.
Начало тренинга в 16-00, окончание в 20-30, с двумя перерывами на кофе.
Предварительная запись обязательна, записаться можно по адресу knam@theatre.ru
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