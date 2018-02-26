В Хабаровске колдуны инновационно развели старушку на 280 тысяч рублей

В Хабаровске 79-летняя старушка воспользовалась услугами экстрасенса, который проводил сеансы дистанционно, по телефону. Естественно, что стоило все это женщине кругленькой суммы. Результата не было, и она отказалась услуг мага.

Спустя пару месяцев пенсионерке позвонили якобы из полиции, заявив что против колдуна заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, а старушке надо оплатить услуги адвоката, после чего она получит все свои деньги обратно.

За четыре месяца аферистам удалось похитить 280 тысяч рублей. Страушка обратилась за помощью к стражам порядка . Заведено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”.

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