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В Хабаровске колдуны инновационно развели старушку на 280 тысяч рублей
В Хабаровске 79-летняя старушка воспользовалась услугами экстрасенса, который проводил сеансы дистанционно, по телефону. Естественно, что стоило все это женщине кругленькой суммы. Результата не было, и она отказалась услуг мага.
Спустя пару месяцев пенсионерке позвонили якобы из полиции, заявив что против колдуна заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, а старушке надо оплатить услуги адвоката, после чего она получит все свои деньги обратно.
За четыре месяца аферистам удалось похитить 280 тысяч рублей. Страушка обратилась за помощью к стражам порядка . Заведено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”.
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