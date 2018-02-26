В Хабаровском крае мало соболя в тайге

В Хабаровском крае завершается охотничий сезон – охота на пушного зверя, боровую дичь.

В Вяземском было выдано путёвок: на кабана – 130, изюбря – 55, барсука – 120, зайца – 300 штук. Реализовано около 600 разрешений на боровую и водоплавающую дичь. Было выдано 30 разрешений на отстрел медведя, добыто охотниками-любителями 24 зверя. На добычу коз выдано 40 путёвок, они реализованы на 50%. Добыча изюбря составила 80 % от реализованных путёвок.

Заключено 80 договоров с охотниками на добычу пушного зверя. Ежегодный лимит в районе промыслового зверька - соболя 500 голов. Однако в этом году соболя в тайге мало.

На международный пушной аукцион в Санкт-Петербург отправлено 100 шкурок соболя. Если раньше была монополия: аукцион – только один, в Санкт-Петербурге, и цена на соболя держалась в среднем 100 долларов за шкурку, то год назад в Сибири прошел первый Байкальский пушной аукцион. После появления в Иркутске ещё одного аукциона, цена на соболя пошла вниз, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой «Вяземские Вести».

Между тем, в Хабаровском крае браконьерам-охотникам усложнили жизнь. Если, конечно, поймают по «горячим следам» представители органов и докажут факт браконьерства, то хабаровские любители нарушить закон буду платить «кругленькую сумму» за убитое животное. При этом звериные самки оценены значительно больше самцом.

Так за убитого сохатого браконьер заплатит 240 тысяч рублей, а за лосиху – 400 тысяч. Медведь оценен в 180 тысяч, а медведица в 300 тысяч.

Для тех, кто желает более детально ознакомиться с расценками, нужно нажать левой кнопкой мышки

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