В Хабаровском крае выберут лучшего предпринимателя

В Хабаровском крае 22-й год подряд стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, ставших победителями и лауреатами краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года", социально-экономические показатели и активная гражданская позиция, которых заслуживают уважения.

В регионе объявлен прием заявок на XXII краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года". Прием заявок продлится до 3-го апреля.

Участники конкурса: предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее одного года. На звание "Лучший молодой предприниматель года" могут претендовать граждане в возрасте до 30 лет.

По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почетное звание:

- "Предприниматель года" по каждой отраслевой группе (лесная, пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и др.);

- "Лучший молодой предприниматель года".

Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.

Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжением Губернатора Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.

Победители конкурса награждаются Памятным знаком и Почетным дипломом, а лауреаты конкурса – почетным дипломом.

Награждение победителей и лауреатов будет проходить на Губернаторском балу в честь Дня российского предпринимательства.