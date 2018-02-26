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В Хабаровском крае выберут лучшего предпринимателя
В Хабаровском крае 22-й год подряд стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, ставших победителями и лауреатами краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года", социально-экономические показатели и активная гражданская позиция, которых заслуживают уважения.
В регионе объявлен прием заявок на XXII краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года". Прием заявок продлится до 3-го апреля.
Участники конкурса: предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее одного года. На звание "Лучший молодой предприниматель года" могут претендовать граждане в возрасте до 30 лет.
По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почетное звание:
- "Предприниматель года" по каждой отраслевой группе (лесная, пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и др.);
- "Лучший молодой предприниматель года".
Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.
Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжением Губернатора Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.
Победители конкурса награждаются Памятным знаком и Почетным дипломом, а лауреаты конкурса – почетным дипломом.
Награждение победителей и лауреатов будет проходить на Губернаторском балу в честь Дня российского предпринимательства.
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