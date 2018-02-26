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В Хабаровске мужчину сбросили с шестого этажа
В Хабаровске около одного из домов на улице Серышева прохожие обнаружили мужской труп. По предварительной версии мужчину скинули с балкона шестого этажа.
Погибший мужчина был безработным, вел асоциальный образ жизни и состоял на учете в наркологическом диспансере. Помимо этого хабаровчанин неоднократно пытался покончить с собой
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