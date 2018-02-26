Колесо хабаровской истории: Атаки яростные те…

Почему Красная Речка Хабаровска 23 Февраля стала Юхновым. Когда я подходил к Дому офицеров краснореченского гарнизона, вспомнился Пушкин - «Мороз и солнце: день чудесный». Скрип снега под ногами, голубое небо, березовая роща у Дома офицеров, который с передачей в муниципальную собственность поменял статус, трансформировавшись в центр по работе с населением.

- В этом году День защитника Отечества мы отмечаем одновременно со 100-летием создания РККА - рабоче-крестьянской Красной Армии. В честь этих памятных дат проводится военно-историческая реконструкция событий Ржевско-Вяземской наступательной операции зимы 1942 года, в ходе которой был освобожден город Юхнов Калужской области, - сообщил директор центра по работе с населением Индустриального района Хабаровска подполковник в отставке С.В. Тарасов.

В правом крыле центра руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Хабаровский пехотинец» Алексей Михайлов раздавал оружие и патроны участникам предстоящего показательного боя. Я увидел не только бойцов Красной Армии, одетых в шинели и полушубки, но и солдат германской армии с белыми накидками из простыней. Как пояснили мне, в надежде на молниеносную войну Гитлер и его окружение на стыке 1941-1942 годов не обеспечили войска зимним обмундированием. Чтобы как-то обеспечить маскировку в заснеженном Подмосковье, немцы изымали у местных жителей постельное белье.

Звучит голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Это он 22 июня 1941 года сообщил, что в четыре утра гитлеровские войска атаковали границы Советского Союза. Дикторский текст сменяет песня «Вставай, страна огромная». Я слышу, что стоящие рядом со мной в ожидании военно-исторической реконструкции подхватывают эту песню. Да, это люди пожилого возраста, чье детство пришлось если не на саму войну, то на послевоенные годы. Они пришли к Дому офицеров с внуками, чтобы подрастающее поколение приобщалось к истории Отечества.

Под песню-призыв выстраиваются красноармейцы. В березовой роще они готовятся к наступлению, греются у костра, проверяют оружие перед боем. Это винтовки С. И. Мосина 1891 года или трехлинейки, с которыми Красная Армия противостояла вооруженному автоматами противнику с начала войны.

Под немецкий марш, сочиненный Дмитрием Шостаковичем, воплотивший в музыкальном пространстве самоуверенность агрессора, перед зрителями военно-исторической реконструкции появляются гитлеровцы. Они устанавливают флаг с черными крестами на красном фоне, оборудуют противотанковые укрепления и пулеметные гнезда. Несмотря на разгром под Москвой, гитлеровские войска в начале 1942 года - это мощная сила. Неслучайно Ржевско-Вяземская операция вошла в историю Великой Отечественной как самая кровопролитная. «Я убит подо Ржевом,/В безымянном болоте,/В пятой роте,/На левом,/При жестоком налете./Я не слышал разрыва./И не видел той вспышки,/Точно в пропасть с обрыва -/И ни дна, ни покрышки», - писал Александр Твардовский.

Между красноармейцы из березовой рощи выдвигаются, чтобы освобождать Юхнов - старинный город к северо-западу от Калуги. Бой за Юхнов - кульминация военно-исторической реконструкции. Был шквал огня из стрелкового оружия, броски гранат, дымовые завесы. И потери с обеих сторон. Когда красноармейцы к криками «Ура!» брали рубежи противника, это «Ура!» подхватывали все, кто пришел на захватывающее зрелище. Я видел бабушку с внучкой, мужиков в казачьей амуниции, маму с пацанами-младшеклассниками, парней-кавказцев. Своим «Ура!» они олицетворяли разнообразие поколения 40-х годов, которое приближало Победу во всех уголках СССР.

Потом было фотографирование на память с участниками военно-исторической реконструкции. Вместе с клубом «Хабаровский пехотинец» в ней участвовали клубы не только краевого центра, но и Приморья, Забайкалья. Причем, на абсолютно бескорыстной основе. Реконструкторы - это энтузиасты, которые увлечены историей. За свой счет они шьют военную форму в соответствии с достоверностью, обзаводятся образцами оружия. Хабаровчанин Павел Белых, представляющий клуб военно-исторической реконструкции «Град Китеж», шел в цепи наступающих вместе с 11-летним сыном Мефодием, одетым в полушубок и шапку, какими обмундировались направленные под Москву воины-дальневосточники. Понятно, что мальчишки этого возраста в атаку не ходили, хотя в действующей армии были как сыновья полка. Для самого же Белых важно, что сын приобщается к патриотизму не на словах, а с оружием в руках, хотя из этого оружия убить невозможно.

Неизменный участник хабаровских военно-исторических реконструкций с начала 90-х годов - В.Н. Мирошниченко. Сегодня он руководит региональной общественной организацией «Землячество амурских казаков». Его шинель с петлицами - копия зимнего обмундирования красноармейца начального периода Великой Отечественной, когда еще не были введены погоны. Я не преминул расспросить атамана о делах сугубо казачьих.

- У нас два конноспортивных клуба, в которых учим детей не только верховой езде, но и уходу за лошадьми, - отвечал В.Н. Мирошниченко. - Взаимодействуем со школой в селе Матвеевка. В поселке Корфовском на охрану правопорядка выходит казачья дружина. За участие в задержании особо опасных преступников наши казаки отмечены грамотой губернатора.

Что было еще интересного в день 23 Февраля на Красной Речке, где военнослужащие, действующие и отставные, вместе с членами семей составляют большинство населения жилмассива? Работал музей ветеранов боевых действий с экспозициями, посвященными Великой Отечественной, а также войне в Афганистане и антитеррористической операцией на Кавказе. Был дан концерт силами местных артистов, неоднократных победителей районных и городских фестивалей художественной самодеятельности. Наконец, все желающие смогли отведать каши из полевой кухни. Я тоже попробовал: каша была с мясом. И, как мне показалось, с ощущением некоторой причастности к жизни наших Вооруженных Сил, история которых началась задолго до февраля 1918 года.

Михаил Карпач

«Приамурский казачий вестник»

Фото Юрия Чуракова.