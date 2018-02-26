Хабаровский спектакль откроет внеконкурсную программу фестиваля «Золотая маска»

Программу "Маска плюс" сегодня откроет спектакль "Бесконечный апрель" Хабаровского театра драмы и комедии.

Хабаровский театр представит постановку на сцене Российского Академического молодёжного театра (РАМТ). Спектакль был отобран театральными критиками из 555 претендентов для показа в рамках внеконкурсной программы «Маска плюс» в числе восьми лучших спектаклей российских театров.

«Бесконечный апрель» - спектакль о памяти прошлого, без которого настоящее теряет смысл. Эти апрели казались бесконечными, а точнее, круговерть воспоминаний умирающего главного героя. В последние секунды жизни он вспоминает апрель 20-х, Петроград, маленького мальчика Веню с мамой. Апрель 30-х, Ленинград, Веня-школьник. Апрель 1942-го, Веня в осажденном городе. Жизнь четырех поколений глазами старика, времена, эпохи, пространство. Не так ли в послесмертии рисуют ад?

С одной стороны, минимализм – в декорациях, в игре, где порой актеры просто читают текст, как в радиоспектакле, с другой - довольно современное шоу с хромакеем: во время спектакля, когда действо переносится в зеленую выгородку, на экране, над сценой, актеры существовали в нарисованной квартире.

В сцены из прошлого - предсмертные видения главного героя спектакля, 98-летнего Вени, умирающего от рака, врываются сцены из настоящего. Дочь, продающая квартиру с пока еще живом отцом - «все равно вот-вот умрет, люди смертны. А квартирку надо!». Внучка, после смерти деда устраивающая вечеринку в стиле «совок» в этой самой квартире. И все жизни – и старшего, и среднего и молодого поколения - казались никчемными, пустенькими.

Спектакль «Бесконечный апрель» - пожалуй, по-настоящему первая удача Театра драмы за долгие годы. Вряд ли он оставит равнодушным, вряд ли хабаровчане, попавшие на него даже совершенно случайно, не будут долго бисировать. Ну и главная находка - режиссер Евгения Богинская.

- Это спектакль о памяти. Я благодарна своему дедушке за то, что я появилась. Я помню его, и хотелось бы еще дальше заглянуть, Но в какой-то момент прерывается нить. В России очень сложно найти концы, откуда мы родом. Три-четыре поколения – еще ладно, а дальше очень тяжело найти информацию о предках. Нет записей в архивах, - рассказала Евгения Богинская. – Автор пьесы Ярослава Пулинович, она чуть моложе меня. Ей еще тридцать не исполнилось. Видимо, она уже готова к осмыслению прошлого. Художник, как правило, быстрее взрослеет, чем его сверстники. У нее текст очень приятный, человечный, герои объемные. Текст не нужно перекраивать, вымарывать. Я немного от себя добавила несколько текстов, своих, болевых.

Напомним, что Хабаровский Театр Юного Зрителя так же представлен в национальной театральной премии «Золотая маска». Летом этого года эксперты национальной премии театральные критики Алла Шевелёва, Оксана Ефременко, Оксана Кушляева Глеб Стиковский посмотрели тюзовский спектакль «Детство». Итог – участие в четырех номинациях «Маски».

Спектакль "Детство" заявлен в номинациях: - Драма/ спектакль малой формы, Драма/работа режиссера (Константин Кучикин), Драма/Лучшая мужская роль (Виталий Федоров), Драма /Работа художника (Катерина Андреева, Павел Оглуздин).