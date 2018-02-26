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Трутнев: Дальний Восток для России - особый регион.
Приветствие Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ С.Кириенко участникам и организаторам Дальневосточного Медиафорума «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке»
Дальний Восток для России - особый регион. Уверен, что в течение форума вы сможете обсудить актуальные темы внутриполитической обстановки, развития человеческого потенциала, совершенствования институтов образования и здравоохранения, профессиональные вопросы журналистского сообщества, определить пути движения вперед.
Отрадно, что форум проводится при поддержке Союза журналистов России, одной из старейших творческих общественных организаций, которая в этом году отметит 100-летие со дня своего образования. За эти годы Союз журналистов пережил различные этапы своего развития, заслужил авторитет в профессиональном сообществе и в настоящее время сконцентрирован на процессе обновления. Дальневосточное журналистское сообщество традиционно играет весомую роль, как в деятельности Союза, так и в жизни региона в целом, поэтому уверен, что данный форум послужит стимулом для более активного вовлечения журналистов нового поколения в освещение событий в регионе, а также позволит обеспечить открытость органов власти и бизнес-сообщества для СМИ и общественности.
Не сомневаюсь, что форум пройдет в творческой конструктивной атмосфере, позволит еще более объединить медиа-сообщество региона и представить Дальний Восток как регион, открытый к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
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