Трутнев: Дальний Восток для России - особый регион.

Приветствие Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ С.Кириенко участникам и организаторам Дальневосточного Медиафорума «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке»

Дальний Восток для России - особый регион. Уверен, что в течение форума вы сможете обсудить актуальные темы внутриполитической обстановки, развития человеческого потенциала, совершенствования институтов образования и здравоохранения, профессиональные вопросы журналистского сообщества, определить пути движения вперед.

Отрадно, что форум проводится при поддержке Союза журналистов России, одной из старейших творческих общественных организаций, которая в этом году отметит 100-летие со дня своего образования. За эти годы Союз журналистов пережил различные этапы своего развития, заслужил авторитет в профессиональном сообществе и в настоящее время сконцентрирован на процессе обновления. Дальневосточное журналистское сообщество традиционно играет весомую роль, как в деятельности Союза, так и в жизни региона в целом, поэтому уверен, что данный форум послужит стимулом для более активного вовлечения журналистов нового поколения в освещение событий в регионе, а также позволит обеспечить открытость органов власти и бизнес-сообщества для СМИ и общественности.

Не сомневаюсь, что форум пройдет в творческой конструктивной атмосфере, позволит еще более объединить медиа-сообщество региона и представить Дальний Восток как регион, открытый к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.