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В Хабаровске общественники рассказали школьникам о мужестве
Более 600 хабаровских школьников стали участниками «уроков мужества», проведенных активистами ОНФ в Хабаровском крае. Цикл лекций, направленных на воспитание патриотизма и гражданской сознательности в среде школьников, - ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества. Праздник отмечают 23 февраля, однако уроки шли всю неделю.
«Я считаю, что патриотическое воспитание молодых людей сегодня - не просто актуальная, а первоочередная задача. Патриотизм, уважение к своей стране, понимание сути гражданского долга перед Родиной — это те фундаментальные основания, на которых только и возможно построить сильную и действительно великую Россию. В этом году мы праздновали сто лет с момента создания вооруженных сил нашей страны. Мы помним много славных побед и горьких поражений, наше поколение вынесло из них свои уроки, если мы не сумеем передать эти уникальные знания тем, кто придет после нас, то какой смысл был вообще жить и служить России все эти годы?», - прокомментировал свое участие в «уроках мужества» член Хабаровского регионального штаба ОНФ, генерал-майор ВС РФ Юрий Мельников
Инициативу общественников поддержали в 10-ти школах Хабаровска. Для учащихся была организована выставка русского оружия, лекторы, многие из которых сами в прошлом участники боевых действий, постарались максимально доступно объяснить, что для них – долг родине, мужество и героизм. Особое внимание общественники уделили тому, что Россия, исторически, не страна агрессор, а все наши победы стали результатом самоотверженности и личного героизма каждого россиянина, защищающего рубежи своей страны, свой дом, свою семью.
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