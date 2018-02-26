Шпорт: К 2025 году все школьники края будут обучаться в первую смену

Губернатор края Вячеслав Шпорт побывал в новом лицее «Звездный» в Хабаровске. Строительство современной школы в микрорайоне Ореховая сопка завершено в конце прошлого года в рамках федеральной программы модернизации системы общего образования.

В рамках проекта, который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, школьников российских регионов планируется полностью перевести на обучение в первую смену.

Вячеслав Шпорт проверил качество внутренних и наружных работ. На пришкольной территории проведено благоустройство, построены спортивные и игровые площадки, а также стадион с беговыми дорожками. В пяти школьных корпусах завершены отделочные работы, ведется монтаж оборудования. Губернатор лично убедился, что новая школа будет одной из самых современных в крае. Классы оснащены компьютерами, есть своя лаборатория и стоматологический кабинет.

Представители министерства образования и науки края доложили Губернатору, что в новой школе, рассчитанной на 800 учащихся, профильными будут точные дисциплины. Но школьники получат базовые и углубленные знания не только по физике, химии, математике, но и по биологии, астрономии, иностранным языкам. Будут организованы занятия по робототехнике и изучению основ космической связи.

По словам Губернатора, в Хабаровском крае вопросы развития системы общего образования решаются эффективно. Это одна из главных составляющих региональной политики по модернизации социальной инфраструктуры, ключевой приоритет новой экономической политики страны на Дальнем Востоке. Такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин.

«Федеральная программа в нашем крае реализуется эффективно. Об этом говорят цифры. Если в 2012 году у нас около 20% школьников обучались во вторую смену, то сейчас их практически в два раза меньше. К 2025 году всех переведем в первую смену. Новая школа стала украшением микрорайона. Здесь мы строим социальное жилье, развиваем инфраструктуру. Совсем скоро по федеральной программе «Жилье для российской семьи» ключи от своих квартир получат молодые семьи. Дети пойдут в современный детский сад и школу, будут заниматься в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Это еще один объект, строительство которого завершается здесь по программе «Газпром-детям», - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, строительство лицея началось в декабре 2016 года. Стоимость работ – около миллиарда рублей, которые поступили из федерального, краевого и местного бюджетов. Это первая школа в микрорайоне. Свою работу она начнет 1 сентября.