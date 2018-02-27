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Битва за хабаровское «Счастье»: Пикетом по Сизо
В Хабаровске на пикет к объекту под названием «Счастье» на улице Серышева пришел один человек вместо 50-ти. Гражданин Изотов стоически выстоял с плакатом в руках «Руки прочь от «Счастья»! Лучше счастье, чем несчастье (СИЗО)!»
Пришел гражданин из-за благодарности к застройщику. Ради строительства торгового центра «Счастье» снесли деревянные здания, в одном из которых жил Изотов. Это была однокомнатная квартирка без всяких человеческих удобств. Теперь хабаровчанин проживает в нормальной двухкомнатной квартире, правда не в центре города, а на окраине, в Северном микрорайоне.
Напомним, что Арбитражный суд на заседании удовлетворил требования краевого УФСИН, в частности, признал ТЦ «Счастье» самовольной постройкой. Теперь здание должны снести за счет средств застройщика – ООО «Управление инвестиционных программ.
Строительство Торгового Центра «Счастье» приостановлено с 10 марта 2016 года. Территориальное управление Федеральной службы исполнения наказаний выступило против после того, как «Счастье» было практически построено рядом с территорией следственного изолятора
В прошлом году Арбитражный суд ДФО постановил, что разрешение, выданное УИП администрацией Хабаровска, является недействительным. Это решение представители Управления инвестиционных программ Хабаровска намерены обжаловать в Верховном суде РФ
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