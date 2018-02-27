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В Хабаровском крае ищут рецидивиста, покалечившего мужчину
В селе Новый мир Комсомольского района Хабаровского края стражи правопорядка в квартире дома на улице Новокузнецкая обнаружили искалеченного 40-летнего мужчину. Он в срочном порядке был доставлен в больницу.
У мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, кровоизлияние в теменную область, перелом левой скуловой кости и носа.
Достоверно установить личность садиста пока время не удалось. Под подозрением - неоднократно судимый уроженец Комсомольска - на - Амуре. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, убийство, умышленное причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью, а в прошлом году он был судим за избиение человека, повлекшее тяжкий вред здоровью. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab..
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