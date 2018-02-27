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Убийство малыша в Хабаровском районе: Новые обстоятельства и противоречия
В Хабаровске состоялось очередное судебное заседание по жестокому убийству четырехлетнего мальчика. Жителям поселка Твердохлебово Хабаровского района Ольге Кузнецовой и ее сожителю Александру Шкамратоваву вменяется убийство ребенка с особой жестокостью.
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Предметом спора сторон стали оглашенные ранее результаты судебно-медицинской и дополнительной экспертиз трупа ребенка. Согласно разъяснениям обвинителя, выводы обоих исследований являются противоречивыми и требуют проведения комиссионной судебной экспертизы.
В судебном заседании представителем государственного обвинения было заявлено ходатайство о необходимости проведения комиссионной экспертизы для установления причины смерти, а также характера и степени вреда, причиненного потерпевшему ребенку. Заслушав мнение всех участников процесса, суд считает необходимым заявленное ходатайство удовлетворить
Напомним, что мать мальчика и ее сожитель ребенка систематически избивали, морили голодом, держали в кладовке. А убийство пытались выдать за несчастный случай: мальчик якобы неудачно свалился с лестницы и умер.
—Мальчика пара забивала совместно, делали это очень жестоко и хладнокровно. Она била своего сына ради мужчины, а он - чтобы поднять свою самооценку, - считает один из участников судебного процесса.
Жестокость, с которой убивали малыша, поразила даже видавших виды правоохранителей: согласно результатам экспертизы, общий объем телесных повреждений, приведших к смерти ребенка, стал результатом как минимум 80 ударных воздействий.
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