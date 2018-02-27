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В Хабаровском крае амурские тигры мощнее и пушистее, чем в Индии
«Бенгальский тигр мельче и не такой пушистый, как амурский», - уверяет житель Хабаровского края Александр Москальский из национального парка «Анюйский», победивший в конкурсе на звание «Лучший инспектор по программе (MIST/SMART)», организованного Фондом «Феникс» и международным фондом защиты животных (IFAW).
За победу в конкурсе Александр Москальский был награжден поездкой в Индию с посещением национального парка Пенчь. Основные хищники этого национального парка - тигры, леопарды, дикие собаки и волки.
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- Нам удалось увидеть сфотографировать бенгальского тигра. Он на первый взгляд ничем не отличается от амурского, но рассмотрев внимательнее, поняли, что он помельче и не такой пушистый, как амурский,- поделился Александр Москальский.
Такие поездки становятся традиционными в жизни специалистов особо охраняемых природных территорий. Знакомясь с зарубежным опытом, госинспекторы пополняют багаж знаний, чувствуют значимость своего дела и получают стимул для дальнейшей успешной работы по сохранению дальневосточной тайги.
По материалам сайта «Заповедное Приамурье»
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