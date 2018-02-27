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В Хабаровске пройдет V открытый краевой фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты».
02 - 03 марта в Хабаровском краевом Дворце культуры профсоюзов (ул. Льва Толстого, д. 22) при поддержке министерства культуры Хабаровского края пройдёт V открытый краевой фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты».
В фестивале примут участие хореографические коллективы и сольные исполнители в возрасте от 6-ти лет, работающие в направлении классического (а также неоклассического) танца. Неоклассический балет - стиль, который использует классическую технику и лексику балета, но отличается от классического балета своей абстрактностью. Постановки танца в неоклассическом балете гораздо сложнее, они насыщены сложными элементами, классическими линиями, но могут отклониться от balletic эстетического, чтобы включать согнутые руки и ноги, сокращения.
В программе конкурса мастер – класс по методике преподавания классического танца, который проведет член жюри доцент, заместитель декана факультета хореографического искусства, преподаватель дисциплин«Теория и методика преподавания классического танца», «Образцы классического репертуара», заведующий мимическим ансамблем Приморского филиала ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр»Александр Бармин (г. Владивосток).
Цель фестиваля - сохранение и развитие искусства классического танца в любительских творческихколлективах, школах, студиях, театрах, учебных заведениях.
2 марта (пятница) 11:00 конкурсные просмотры. Вход свободный.
3 марта (суббота) 13:00 гала-концерт и церемония награждения победителей. Вход по пригласительным билетам. Билеты можно получить в Доме народного творчества (ул. Фрунзе, 63).
3 марта в 10:30 в рамках конкурса в хореографическом зале (зал 214) Дворца культуры профсоюзовпройдет отбор детей в возрасте 6 - 11 лет для обучения в «Академии танца Бориса Эйфмана». Отбор проведетсолист балета ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», обладатель высшей театральной премии г. Санкт-Петербурга «Золотой Софит», обладатель высшей театральной премии России «Золотая Маска» за «Лучшую мужскую роль в балетном спектакле», преподаватель, заместитель директора по набору СПб ГБОУ СПО «Академия танца Бориса Эйфмана»; лауреат международных конкурсов, председатель жюри V открытого краевого фестиваля классического танца «Блестящие дивертисменты» Андрей Иванов (г. Санкт-Петербург).
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