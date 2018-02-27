Память в Хабаровске: Нужно бы скинуться на адмирала

«Первый миллион на памятник адмиралу Геннадию Невельскому собран!» - сообщила заместитель председателя Хабаровского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Людмила Ишаева.

К 205-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского на набережной Амура в Хабаровске появится памятник адмиралу. На его создание и установку потребуется собрать 25 миллионов рублей пожертвований.

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Об этом сообщила нашему корреспонденту заместитель председателя президиума Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Людмила Ишаева. По ее словам, уже определено точное место установки бронзовой скульптуры - справа от старой лестницы, на месте бывшего здания Дальневосточной студии кинохроники.

Автором памятника выступает Александр Рукавишников. В начале 2018 года на суд публики будет представлен макет памятника Невельскому. «Все будет проходить гласно и прозрачно», - рассказала Людмила Ишаева.

Александр Рукавишников - народный художник РФ, заслуженный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, профессор, автор памятников Александру II, Дмитрию Донскому, Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину и другим.

В Хабаровске памятник, а точнее, парковая скульптура Геннадию Невельскому до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.

Геннадий Невельской первым доказал судоходность Амурского лимана и установил, что Сахалин является островом. «Ряд предшествовавших Невельскому экспедиций, посетивших берега Приамурья, достигли славы, но ни одна из них не принесла Отечеству той пользы, какую принёс Невельской», - писал о нем граф Муравьёв-Амурский.

В шестнадцатом томе «Военной энциклопедии», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году, о Невельском написано: «Адмирал, исследователь реки Амур, присоединивший Приамурский край к России».

Во второй половине 90-х скульптор Эдуард Маловинский взялся восстанавливать разрушенную скульптуру, предлагая увеличить ее в два раза. Собранных средств тогда хватило только на оплату модели. Потом над эскизами трудились мастера из Москвы. Получилось слишком пафосно и дорого, но не сложилось.

Виктор Панин

Расчетный счет для перечисления средств:

Наименование получателя: ВООПИиК

ИНН/КПП 2721023079/272101001

Р/счет - 40703810008010000009

Региобанк - филиал ПАО Банка «ФК Открытие»

г. Хабаровск

К/счет – 30101810508130000997

БИК 040813997

Целевое назначение: на сооружение памятника

Г.И.Невельскому