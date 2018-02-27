Новости
Не буди лихо, пока оно тихо: По Комсомольску - на - Амуре бегал медвежонок
В Комсомольске-на-Амуре бурый медведь появился в Ленинском округе на территории садоводства «Подгорное. Владельцы участков, заметив хищника, вызвали полицию.
Мобильная группа в составе сотрудников полиции и охотоведа прибыли на место, где обнаружили медвежонка. Животное не представляло реальной опасности для людей, поэтому при помощи звуковой сирены сотрудникам полиции удалось спугнуть медвежонка, после чего он скрылся в лесополосе, - отметили в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре.
Косолапы проснулся раньше времени. Обычно медведи просыпаются в конце марта — начале апреля, когда сходит снег и появляется первая зелень.
Как считает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края, из спячки зверя поднял человек
-Такое возможно, если в районе берлоги, например, валят лес, строят дорогу или проводят другую хозяйственную деятельность, - считает Олег Егорушкин. - В этом году был похожий случай в районе имени Полины Осипенко, где благодаря лесорубам проснулся в берлоге медведь. Люди покинули таежную территорию, и медведь вернулся в берлогу.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 916
С места событий: Останки на берегу водоема6 205
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 350
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 762
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136