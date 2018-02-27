Стартовал конкурс Президентских грантов для НКО

В России начался первый в этом году конкурс на предоставление Президентских грантов на развитие гражданского общества для некоммерческих организаций. Заявки от участников принимаются до 26 марта на официальном сайте Фонда президентских грантов - президентскиегранты.рф.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации края, конкурс проводится по 13 направлениям. Некоммерческие организации могут представить свои проекты в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, молодежной политики, поддержки семьи и детства, пропаганды здорового образа жизни и др. Также с этого года введено новое направление - выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

Кроме того, у организаций появилась возможность подать на конкурс «долгосрочные» проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный срок грантового финансирования – до 3 лет. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трех направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. В случае, если организация запрашивает грант на сумму до 500 тысяч рублей, она должна быть зарегистрирована не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок. Сфера работы НКО должна по уставу соответствовать видам деятельности, перечисленным в грантовых направлениях, организация не должна находиться в процессе ликвидации и иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня этого года. С этого же дня победители смогут приступить к реализации своих проектов.

«Всего в этом году будут проведены два конкурса Президентских грантов. Общий объем финансовой поддержки составляет более 8 млрд рублей, что на 1 мдрд рублей больше, чем в прошлом году», - отметили в министерстве.

Подробная информация размещена на сайте Фонда президентских грантов. Получить консультацию по участию в конкурсе можно в управлении общественных связей министерства внутренней политики и информации края по телефону: 8(4212) 30-09-49.

Напомним, конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. По итогам 2017 года Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству победителей. Грантовую поддержку на реализацию своих инициатив получили 47 некоммерческих организаций края. Общий объем привлеченного в край финансирования за все время участия в конкурсах на предоставление Президентских грантов составил 65 млн. рублей.