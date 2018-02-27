В Хабаровске откроется выставка современного плакатного искусства

Общероссийский народный фронт завершил прием заявок на участие в конкурсе плакатов «День выборов». Всего на суд жюри было прислано 6 514 работ. Из них больше всего эскизов представлено в номинации «школьники» - 4875, на 2 месте «любители» – 1269, на третьем- «профессионалы» (260). Из Хабаровска на конкурс было отправлено 20 работ, а абсолютным рекордсменом стала Еврейская автономная область- 76 заявок, Приморский край в аутсайдерах – всего 14 макетов.

«Самыми популярными словами, использованными авторами плакатов, оказались слова «выбор», «будущее», «голосуем» и «выбирай», - отметила координатор конкурса «День выборов», член жюри Любовь Солдаткина, – А среди основных образов, встречающихся в работах - ладони и руки, символизирующие выбор и единство, Кремль или Кремлевская стена, флаги и ленты в цветах российского флага как традиционные символы России, а также образы будущего, отражённые в детских лицах. Некоторые плакаты уже начинают размещаться в разных регионах страны».

Конкурс «День выборов» Общероссийский народный фронт запустил совместно с Музеем современной истории России при поддержке «Русской Медиагруппы» 23 января. Выставки, где будут представлены работы победителей, откроются 5 марта в Хабаровске и Москве. В Дальневосточной столице выставка станет первой экспозицией в новом городском центре современного искусства «портАрт», который разместился в здании простаивающего речного порта «Заимка». Речной пропускной пункт был построен в 2016-м году, однако из-за бюрократических препонов до сих пор не эксплуатируется по своему прямому назначению. По заверениям застройщика, открытие этого пропускного пункта способно в 10 раз увеличить туристический поток из Китая в Хабаровск.

«Я считаю, что создание первого в городе центра современного искусства — это яркое событие, такой галереи в Хабаровске не было, а необходимость в ней ощущается. Мне как члену регионального штаба Народного фронта особенно приятно, что первой выставкой в «портАрте» станет именно наша экспозиция», - прокомментировал предстоящее открытие экспозиции член регионального штаба ОНФ Сергей Логинов.

Выставку плакатов можно будет увидеть в Хабаровске с 5 по 18 марта.