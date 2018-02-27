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Для жителей Хабаровского края Росреестр проводит бесплатные консультации
День бесплатных консультаций проводит Управление Росреестра по Хабаровскому краю 1 марта 2018 года. С 13:00 до 20:00 часов всем желающим расскажут об услугах ведомства, ответят на широкий круг вопросов в сфере земельно-имущественных отношений: постановка на кадастровый учет и регистрация прав, возможности получения услуг в электронном виде, кадастровая стоимость и возможность ее пересмотра в специальных комиссиях, земельный надзор.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1 марта все территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты проведут единый «День консультаций» во всех регионах страны. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Жители Хабаровского края могут обратиться за консультацией по адресам:
г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 74;
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, д.19;
г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 12;
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 74
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25 А;
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31 Б.
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