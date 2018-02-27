Хабаровских пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе бардо

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» приглашает жителей края принять участие во Всероссийском конкурсе бардовской песни для пенсионеров.

Конкурс проводится в Москве в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь». Участниками конкурса могут быть пенсионеры-авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации. В конкурсной программе – пять номинаций: • автор песен (исполнитель своих песен на свои стихи); • автор музыки песен (исполнитель своих песен на стихи других авторов); • исполнитель-солист (исполнение песен других авторов); • дуэт (исполнение песен других авторов); • ансамбль (исполнение песен других авторов). В составе дуэта и ансамбля обязательным является наличие участника-пенсионера по возрасту. В каждой номинации жюри определяет одного лауреата, всего – 5 лауреатов конкурса. Конкурс проводится в два тура. Первый тур – заочный. Участники присылают свои заявки и записи организаторам, заявляя свою номинацию по электронной почте: resp62@yandex.ru по 25 марта 2018 года. Конкурсная программа второго тура предусматривает очное участие. Второй тур проводится в форме конкурсного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 15 мая 2018 года, где и будут объявлены лауреаты и состоится церемония вручения им дипломов и ценных подарков. Председатель жюри конкурсной программы – Народный артист России Михаил Ножкин. Организаторы оплачивают проезд и проживание в Москве всем участникам второго тура, живущим за пределами Московской области. Контактные адреса и телефоны организаторов: тел. +7 (495) 290 36 31, электронная почта: resp62@yandex.ru Сайт конкурса: www.konkurs-bard.ru