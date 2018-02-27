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Около 9,5 тысяч многодетных семей края получили земельные участки
В Хабаровском крае семьям, имеющим трех и более детей, оказывается комплексная поддержка по улучшению жилищных условий. Одно из направлений этой работы - предоставление в собственность земельных участков для строительства индивидуального жилья. Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, по данным на 1 января 2018 года наделы оформили 9 476 многодетных семей, еще 8 187 стоят в очереди на получение земли.
Помимо этого, на предоставляемых земельных участках продолжается создание необходимых для начала строительства коммуникаций: прокладываются дороги и подводятся электрические сети. Так, в Николаевском, Вяземском, Ульчском, Бикинском, Комсомольском и Советско-Гаванском районах обеспеченность инфраструктурой составляет от 70 до 100 процентов. Еще в четырех муниципальных образованиях – Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском и районе им. Лазо – эти показатели превышают 50 процентов. В общем по краю, возможностью электроснабжения обеспечено 3174 надела, транспортной инфраструктурой – 2920.
«На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос развития транспортной доступности. Отсутствие подъездных дорог не позволяет гражданам начать работы по освоению участков. Для решения этих вопросов, многодетные семьи объединяются в жилищно-строительные кооперативы, что позволяет им привлекать дополнительные средства в виде субсидий. Помимо этого, краевое финансирование на комплексное освоение и развитие территорий выделяется и муниципалитетам. В этом году на эти цели предусмотрено 231 млн рублей», - подчеркнули в министерстве.
Успешный опыт по обеспечению земельных участков электроэнергией отмечен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, например, в городе Юности эта задача полностью возложена на муниципальное предприятие электрических сетей, за счет которого обеспечено электроснабжением 503 участка. В краевом центре работу ведёт акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», которое подвело электричество к 419 земельным наделам.
Напомним, что земли, выдаваемые многодетным семьям, обеспечиваются инженерной инфраструктурой в соответствии с «майским указом» Президента России Владимира Путина. В настоящее время в крае необходимо обустроить еще более 6 тысяч земельных участков. Основные работы планируется завершить к 2022 году.
В настоящее время в целях расширения финансовой поддержки муниципалитетов по инфраструктурному обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам, в краевую госпрограмму по развитию жилищного строительства, вносятся изменения. Они позволят муниципальным образованиям получать краевые субсидии на разработку проектной документации на строительство сетей электроснабжения и подъездных дорог.
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