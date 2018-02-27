Проект школы журналистов презентовали на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске

В рамках первого Дальневосточного медиафорума, который прошел в Хабаровске 26-27 февраля, презентовали проект «Медиашкола: дальневосточный репортер». Как отметили организаторы, эта уникальная площадка позволит молодым и начинающим журналистам в короткие сроки получить широкий спектр теоретических знаний и практических навыков. В этом году обучение стартует уже в апреле и завершится в феврале следующего года. Прием заявок от будущих абитуриентов продлится до 31 марта.

Медиашкола объединит сразу несколько дальневосточных городов: Хабаровск, Владивосток, Якутск и Южно-Сахалинск. Стать слушателем могут молодые журналисты и блогеры с опытом работы не более трех лет, а также студенты старших курсов и выпускники гуманитарных факультетов ведущих вузов. Одно из главных условий – вести активную практику в средствах массовой информации.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа: первый – с 27 февраля по 19 марта, когда все претенденты должны отправить через сайт проекта www.dfopress.ru свои данные. Кроме того, необходимо приложить по два образца своих текстов, опубликованных в СМИ: новость объемом не более 5 тысяч знаков и аналитический материал объемом от 7 до 12 тысяч знаков. Все претенденты, допущенные ко второму отборочному туру, который пройдет в период с 20 марта по 7 апреля, должны будут выполнить творческое задание и проявить умение работы со спикерами.

«Сегодня весь Дальний Восток стал уникальной экспериментальной площадкой общероссийского масштаба, на которой отрабатываются нестандартные решения и технологии экономического и социального развития макрорегиона. Такого больше нет нигде в нашей стране. Как результат, Президент России назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век, - отметил координатор проекта Алексей Бабков. – Все это требует адекватного информационного сопровождения, так как зачастую население не имеет ясной картины происходящих изменений. Поэтому возникла идея реализовать обучающий эксперимент, направленный на обеспечение качественной информационной повестки Дальневосточного региона».

Образовательный процесс будет преимущественно проходить в формате онлайн трансляций лекций и вебинаров. Средняя интенсивность обучения составит около 3 часов в неделю в вечернее для регионов Дальнего Востока время. Этот подход позволит совмещать участие в проекте с работой или основным местом учебы.

Структура обучения состоит из сочетания теоретических знаний и практических навыков. Организаторы планируют обеспечить большой набор мастер-классов, для организации которых будут приглашены ведущие эксперты медиасообщества федерального и регионального значения в области цифровых технологий, защиты авторских прав, психологических методов ведения переговоров и многое другое.

Кроме того, примерно раз в квартал формат дистанционного вещания дополнят очными слетами участников проекта. В рамках этих встреч молодые журналисты смогут лично познакомиться с экспертами, расширить контактную базу как в регионе, так и за его пределами, принять участие в итоговых семинарах и мастер-классах, а также зафиксировать свою успеваемость.

Напомним, Дальневосточный медиафорум проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Правительства Хабаровского края. В мероприятии приняли участие более 1200 человек. В их числе – журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи, представители НКО и общественных объединений.