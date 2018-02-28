Сервис по-советски: В Хабаровске женщина через суд доказала, что не буянила в магазине

В Хабаровске судебным процессом закончился поход хабаровчанки в магазин одной из популярных торговых сетей. Из-за отвратительного обслуживания женщина попросила жалобную книгу. Ей грубо в этом отказали, а охранник обхватил ее руками и вытолкал на улицу. При этом он порвал ей дубленку. Стоит отметить, что на руке у женщины был гипс.

Полицейские, которых вызвал охранник, забрали женщину в отделение, на нее составили протокол об административном правонарушении из-за того, что якобы она громко материлась в общественном месте. Хабаровчанка с таким решением не согласилась. В тот же день она сама обратилась к стражам правопорядка. Она просила наказать охранника магазина. Кроме того, потерпевшая написала заявление в прокуратуру.

Кировский районный суд встал на сторону хабаровчанки. Он признал постановление полиции о привлечении к административной ответственности незаконным, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».