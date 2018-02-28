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В Хабаровске автоэнтузиасты планируют попасть в книгу Гиннеса
В Хабаровске 11 марта состоится автофлешмоб парковка возле арены "Ерофей". В какую фигуру выстроятся 600 автомобилей в преддверии выбора президента России, пока организаторы держат в секрете. Только известно, что эта фигура будет невероятной сложности.
- Заявку в Книгу рекордов Гиннеса мы уже отправили, и она принята. Специальная комиссия будет присутствовать на нашем мероприятии. Итоговый результат удивит людей, - уверен Вячелав Шемпелев, организатор мероприятия.
Напомним, что праздничные автофлэшмобы стали хабаровской традицией. В этот раз все делается исключительно из спортивного интереса, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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