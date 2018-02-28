Суперворовсто: Жилой дом хабаровчан соседи пустили на дрова

Чего только не воруют у нас некоторые люди, порой умиляешься их находчивости и смекалке, - то банкомат из людного места унесут, то прикинувшись магом целителем, старушку ограбят, пустив считать ворон по окнам. То, что у жителей Хабаровска украли в буквальном смысле частный дом, речь не идет о черных риэлторах, это дело привычное. Готово, как минимум быть увековечено в какой-нибудь книге рекордов.

У пенсионеров из Хабаровска украли бревенчатый дом буквально: исчезло не только все нажитое имущество, но и крыша со стенами. В доме старичок и старушка долгое время жили, а потом переехали в хабаровскую квартиру, Летом выращивали огурцы-помидоры, отдыхали на свежем воздухе, а зимовали в Хабаровске.

Решили они продать это строение с участком, нашли покупателя, приехали – а дома-то и нет, один фундамент и остался.

Владелец исчезнувшего дома полагает, что его жилище разобрал селянин с уголовным прошлым: вместе с подручными местный житель, посчитав дом брошенным, вывез с участка весь металл, а потом демонтировал кровлю и распилил брус на дрова, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

«Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас намеднись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил! « - писал Салтыков-Щедрин. А и верно, на то он и гений!



