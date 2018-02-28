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Хабаровчан приглашают принять участие в конкурсе фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!»
Хабаровские фотографы и художники воспринимают действительность острее, реальнее. Через свое творчество они способны достучаться до людских сердец. Все неравнодушные к завтрашнему дню, все, кто разделяет ответственность перед будущими поколениями, приглашаются принять участие в конкурсе «Созидая, не разрушай!»
- Мы любим, когда по утрам светит солнце и дает положительный настрой на весь день. Мы редко задумываемся о том, что завтра всего этого может не быть. Сколько еще мы будем радоваться солнечному свету, ароматам природы и весенней грозе? Мы хотим сохранить нашу планету. И сейчас у нас еще есть время, завтра может быть поздно. Ведь одно неловкое движение, и ГРЯНЕТ ГРОМ!!! Надеемся, что ответы на вопрос, как жить в гармонии с природой найдут свое отражение в работах, присланных на конкурс «Созидая, не разрушай!» - пишут организаторы.
На Конкурс принимаются как любительские, так и профессиональные работы от жителей Российской Федерации любого возраста. Основное условие участия: неравнодушие и искренняя заинтересованность в тематике Конкурса, посвященной ответственному отношению к окружающему миру, и достойный яркий сюжет соответствующий заявленным номинациям. Победители получат Дипломы, призы и подарки.
Лучшие фотографии и рисунки войдут в красочный альбом с работами победителей, а также в выставку, показ которой будет организован в Государственном Дарвиновском музее в октябре-ноябре 2018 г.
Виртуальная версия выставки и альбом лучших работ Конкурса будут размещены в сети интернет в ноябре 2018 года.
Количество работ, присылаемых на Конкурс, не ограничивается. В Дальневосточном федеральном округе конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную почту eco2018-dvostok@mail.ru. К каждой работе должна прилагаться анкета (скачать).
Подробнее об условиях участия и порядке предоставления работ в Положении о Конкурсе на сайте Фонда «Устойчивое развитие» www.fund-sd.ru
Организаторы Конкурса: Фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем при поддержке Фонда президентских грантов. Со-организатор: ХКБОО «Зеленый Дом», г. Хабаровск
Номинации Конкурса:
- Дыхание природы
- Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой
- Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем
- Человек и животные: живем в гармонии и согласии
Сроки проведения Конкурса:
- 1 февраля – 25 апреля - прием работ на Конкурс региональными представителями
- Июнь 2018 г. – подведение итогов регионального этапа Конкурса и издание брошюр с лучшими региональными работами
- Август 2018 г. – объявление победителей федерального этапа Конкурса
Представитель соорганизатора конкурса в ДФО
Плешаков Сергей Александрович,
директор ХКБОО «Зеленый Дом», г. Хабаровск
телефон (W/A) 8-909-840-24-28
электронная почта zeldom2012@yandex.ru
http://www.fund-sd.ru/2018-Creating_do_not_destroy/09-02-2018.htm
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