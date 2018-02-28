Знай наших! «Дознание» хабаровского ТЮЗа покоряет Россию

Спектакль "Дознание" Хабаровского Театра Юного Зрителя стал участником V Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» ", который пройдет в Новосибирске с 22 по 30 мая 2018 года. Только 18 спектаклей было отобрано из 105 заявок, присланных сибирскими, уральскими и дальневосточными театрами.

Напомним, что спектакль хабаровского ТЮЗа «Дознание» в постановке режиссера Михаила Тычинина стал в прошлом году одним из главных событий на Третьем летнем фестивале искусств «Точка доступа».

«Очень смелая и тонкая работа режиссера и всей команды. На такой спектакль невозможно просто прийти, такой спектакль – только пережить. И я всем очень советую пережить «Дознание». Это новый театр, живой, глубокий», - так отзывались о спектакле ТЮЗа в Санкт-Петербурге.

Стоит добавить, что в апреле 2017-го года этого года Хабаровский театр юного зрителя единственным из дальневосточных театров был удостоен на «Золотой маске» двух номинаций спектакль «Дознание» по пьесе Петера Вайса в постановке Михаила Тычинина - «Лучший спектакль. Драма, малая форма» и «Лучший режиссер».

В этом году ТЮЗ вновь представит Дальний Восток в национальной театральной премии «Золотая маска». Летом этого года эксперты национальной премии театральные критики Алла Шевелёва, Оксана Ефременко, Оксана Кушляева Глеб Стиковский посмотрели тюзовский спектакль «Детство». Итог – участие в четырех номинациях «Маски».

Спектакль "Детство" заявлен в номинациях: - Драма/ спектакль малой формы, Драма/работа режиссера (Константин Кучикин), Драма/Лучшая мужская роль (Виталий Федоров), Драма /Работа художника (Катерина Андреева, Павел Оглуздин).