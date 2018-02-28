В Хабаровском крае диабетикам дополнительно выделили 115 миллионов рублей

Если диабет 1 или 2 типа плохо лечат или вообще не контролируют, то сахар в крови у больного будет держаться выше нормы.

Острые осложнения диабета — это диабетический кетоацидоз и гипергликемическая кома. Они развиваются, когда сахар у больного не просто повышенный, а очень сильно повышенный. Если их экстренно не лечить в медицинском стационаре, то они быстро приводят к потере сознания и смерти.

Если ситуацию доводят до того, что возникают острые осложнения, то врачам приходится тяжело бороться, чтобы “откачать” пациента, и все равно процент смертности очень высокий, он составляет 15-25%. Тем не менее, подавляющее большинство больных диабетом становятся инвалидами и преждевременно умирают не от острых, а от хронических осложнений. В основном, это проблемы с почками, ногами и зрением

О сложнения диабета на почки называются “диабетическая нефропатия”. Проблемы с глазами — диабетическая ретинопатия. Они возникают потому, что повышенный уровень глюкозы повреждает мелкие и крупные кровеносные сосуды. Нарушается ток крови к органам и клеткам, из-за чего те голодают и задыхаются. Также распространены поражения нервной системы — диабетическая нейропатия, которая вызывает очень разнообразные симптомы. Проблемы с ногами у диабетиков — это сочетание закупорки кровеносных сосудов, питающих нижние конечности, с нарушениями чувствительности нервов.

Если вернуться к проблеме необеспечения лекарственными средствами, то прокуратура уставила следующее: два ребенка-инвалида, проживающие в Хабаровске и Советско-Гаванском районе Хабаровского края, не были обеспечены тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови, не обеспечивались таблетками «Метформин» жительница Нанайского района, а хабаровчанин - инсулином. С такой же проблемой столкнулась жительница Солнечного района, которая воремя не смогла получить сахароснижающий препарат «Гальвус». Не обеспечен «Метформином» житель краевого центра, получающий амбулаторное лечение в одной из городских поликлиник.

Для устранения выявленных нарушений прокурор края региональному министру здравоохранения внес представление.

В результате принятых прокуратурой мер из бюджета Хабаровского края дополнительно выделено 115 млн рублей для обеспечения бесплатными лекарствами страдающих сахарным диабетом