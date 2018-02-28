Жители края могут использовать краевую ипотеку для строительства дома

Порядка 20 млн рублей планируется выделить в этом году жителям сельской местности на строительство и реконструкцию домов. Региональный бюджет направляет субсидии в районы, которые, добавляя часть средств из муниципальной казны, выделяют гражданам деньги на приобретение строительных материалов, конструкций и изделий для развития индивидуального жилищного строительства.

Как пояснили в министерстве строительства края, селяне могут получить 500 тысяч рублей на реконструкцию или 1 млн рублей на строительство своего дома. Деньги предоставляются муниципальным образованиям на конкурсной основе.

Это только одна из форм финансовой помощи, воспользовавшись которой, жители региона могут начать строительство дома при наличии земельного участка. Еще одно направление – предоставление государственной поддержки на условиях ипотеки.

«В этом случае граждане, проживающие на территории региона не менее трех лет со дня подачи заявления, могут получить субсидию на строительство индивидуального дома в размере 15 процентов от расчетной стоимости жилого помещения. Кредитные учреждения рассматривают социальную выплату как первоначальный взнос при получении ипотечного займа. В 2018 году в региональном бюджете на реализацию краевой ипотеки предусмотрено порядка 10 млн рублей», - отметили в министерстве.

Помимо этого, у молодых семей с детьми есть возможность получить социальную выплату в размере от 35 до 40 процентов от расчетной стоимости жилого помещения. Такая мера поддержки предусмотрена государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и краевой программой «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». В 2018 году на эти цели планируется направить более 570 млн рублей, из них почти 390 млн рублей - средства краевого бюджета. Ожидается, что благодаря этим выплатам свои жилищные условия смогут улучшить не менее 550 молодых семей в 17 муниципальных образованиях края.

Отметим, подробная информация об условиях и необходимых документах для получения социальных выплат размещена на сайтеминистерства строительства края.