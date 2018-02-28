Новости
В Хабаровске женщина через суд доказала, что не буянила в магазине
В Хабаровске судебным процессом закончился поход хабаровчанки в магазин одной из популярных торговых сетей. Из-за отвратительного обслуживания женщина попросила жалобную книгу. Ей грубо в этом отказали, а охранник обхватил ее руками и вытолкал на улицу. При этом он порвал ей дубленку. Стоит отметить, что на руке у женщины был гипс.
Полицейские, которых вызвал охранник, забрали женщину в отделение, на нее составили протокол об административном правонарушении из-за того, что якобы она громко материлась в общественном месте. Хабаровчанка с таким решением не согласилась. В тот же день она сама обратилась к стражам правопорядка. Она просила наказать охранника магазина. Кроме того, потерпевшая написала заявление в прокуратуру.
Кировский районный суд встал на сторону хабаровчанки. Он признал постановление полиции о привлечении к административной ответственности незаконным, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 925
С места событий: Останки на берегу водоема6 215
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 356
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 775
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136