Взаимодействие гражданского общества и религии в Хабаровском крае - залог формирования здоровой среды.

В Представительстве Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае состоялась рабочая встреча с руководителями религиозной и общественной организаций по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений в субъектах Дальнего Востока.

На встрече присутствовали: Бейдулах Исаев – представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае; Гарифулин Ахмад хазрат – муфтий Духовного управления мусульман Дальнего Востока при ЦДУМ России; Яндиев Махматгерей – председатель Правления Межрегиональной общественной организации «Дальневосточная Ассоциация народов Кавказа и Средней Азии»; Султан – руководитель администрации ДУМ ДВ при ЦДУМ России.

Тесное сотрудничество - это залог формирования здорового общества. Такое взаимодействие позволяет рассмотреть имеющиеся социальные проблемы через призму религии и культуры с учётом имеющихся вопросов гражданского общества.

На сегодняшний день координация деятельности Постпредства и краевого Культурного центра Дагестана, в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, осуществляется на постоянной основе. Положительным моментом в реализации государственной политики в религиозной сфере является совместная работа руководства ведомства с руководителями традиционных конфессий и НКО в проведении совместных мероприятий по укреплению гражданского единства межконфессионального и многонационального народа Российской Федерации, обеспечение адаптации и интеграции внешних (иммигрантов) в социально-культурное пространство российского общества и внутренних мигрантов к традициям и обычаям принимающих сообществ, а также работа по профилактике противодействия экстремизма и терроризма.

Эта цель достигается непрерывными совместными действиями активного гражданского общества и государства, и является основой стабильного и суверенного развития страны, благополучия ее граждан для решения долгосрочных задач в государственном строительстве, экономике, социально-культурной сфере, области обеспечения национальной безопасности.

Сегодня в регионе официально назначены 8 имамов мечетей и молельных домов из числа выпускников мусульманских университетов Дагестана, работающих с обществом как раз по вопросам укрепления единства и государственности. Необходимо отметить, что такая деятельность не замыкается в стенах духовных учреждений, а как раз направлена на расширение аудитории и проведении с ней разъяснительной работы. Важно, что и общество заинтересовано в подобных мероприятиях, причём независимо от вероисповедания, поскольку данная работа преследует исключительно благие цели. Все это является результатом совместной деятельности Представительства и НКО.

С учётом совместной заинтересованности по укреплению межнационального и межконфессионального единства, руководители ведомств утвердили план совместных мероприятий на 2018 год, которые будут проводится не только в Хабаровском крае, но и в разных субъектах Дальнего Востока.