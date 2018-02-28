В Хабаровском крае до 2020 года планируют газифицировать 40 населённых пунктов

Населенные пункты Хабаровского края продолжают переводить на природный газ в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. Как сообщили в комитете по развитию топливно-энергетического комплекса края, на голубое топливо переведены 29 городов и сел. К 2020 году планируется обеспечить еще 40 поселений.

Согласно программе, в течение двух лет для обеспечения населения края газом планируется построить 8 газопроводов-отводов (16,3 км) и газораспределительных станций, 319 км межпоселковых и более 500 км внутрипоселковых газопроводов, а также 37 котельных. При этом 13 заменят котельные, работающие на мазуте. Таким образом, будут сокращены последующие затраты на «Северный завоз».

Эти меры позволят перевести на природный газ порядка 37 тысяч квартир в Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Комсомольском, Николаевском, Нанайском и Ульчском районах. Всего, по данным комитета, на вышеперечисленные работы потребуется порядка 6 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд рублей – из краевой казны.

«На данный момент ведутся работы по проектированию строительства девяти объектов в Комсомольском, Бикинском, Хабаровском и Ульчском районах, которые должны завершиться в 2018 году. Возможно, в концу года начнётся прокладка газопровода в Новый Мир. Сейчас в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития ведутся строительные работы ГРС-2 в Комсомольске-на-Амуре», - отметили в комитете Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса.