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В Хабаровском крае разыграют в день выборов Iphonе-8, Ipad и Apple Watch
В Хабаровском крае 18 марта в день выборов пройдет проект «Фото на Выборах – Голосовач - Хабаровский край».
На избирательном участке каждого проголосовавшего на выходе будет ждать промоутер, который предложит избирателю в возрасте от 18 до 35 лет, сфотографироваться с брендированной фоторамкой, выложить свою фотографию в одну из двух социальных сетей (Вконтакте или Инстаграм), прописать под фотографией главные хэштег конкурса - #Хабкрай27, выбрать территориальный хэштег (это название района, в котором участник проголосовал #Хабаровск, #Комсомольск, #Ванино, #Вяземск, #СоветскаяГавань, #Хабаровскийрайон, #Лазо, #Амурск, #Николаевск) «отметить» на ней своих друзей.
Через 20 минут перейти на сайт голосовач27.рф и активизировать кампанию по голосованию за его кандидатуру по средствам «лайка» под фотографией. Период проведения конкурса с 18 по 20 марта (до 15:00) 2018 года. 25 марта 2018 года в 15:00 состоится подведение итогов конкурса, объявление победителей.
Участники, которые наберут максимальное количество лайков под своей фотографией получат: за 1 место – Iphonе-8; 2 место – Ipad; 3 место – Apple Watch.
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