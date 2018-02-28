В Хабаровском крае зарегистрирован 50-й резидент

Число резидентов ТОСЭР в Хабаровском крае достигло «юбилейной» отметки. ООО «Многовозофф» - 50 по счету инвестор, который планирует запустить производство в регионе. Компания заключила соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» о реализации инвестиционного проекта по созданию современного производственного комплекса по переработке и перевозки грузов на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Общий объем заявленных инвестиций порядка 6 млн рублей, на предприятии будет создано 28 новых рабочих мест.

Как отметили в министерстве экономического развития края, в 2017 году число резидентов увеличилось вдвое. В трех ТОСЭР – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» - зарегистрированы 50 инвесторов с проектами на сумму свыше 89 млрд рублей и созданием более 6,7 тысяч рабочих мест. Строятся новые предприятия, которые будут работать в сфере дерево- и рыбопереработки, туризма, сельского хозяйства, машиностроения, пищевой промышленности и т.д. На сегодняшний день в создание новых производств уже инвестировано более 7 млрд рублей, заработало 15 проектов.

Правительство края совместно с органами местного самоуправления прорабатывает вопрос расширения границ территорий опережающего развития «Комсомольск» и «Хабаровск». Это связано с активностью инвесторов. Обсуждается вопрос по формированию ТОСЭР в Верхнеберезинском районе. Особое внимание уделяется работе с потенциальными резидентами, она ведется в режиме «одного окна». Это позволило сократить число административных процедур, выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса.

Напомним, с инициативой создания на Дальнем Востоке и в Сибири сети территорий опережающего экономического развития с особыми льготными условиями Президент РФ Владимир Путин выступил в рамках послания Федеральному собранию в декабре 2013 года. Закон о ТОСЭР, направленный на привлечениечастных инвестиций в регионы ДФО, глава государства подписал в конце 2014 года.