В Хабаровском крае наградили лучших дружинников

В Правительстве края состоялась торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса на самую профессиональную народную дружину. Звание лучшей команды активистов по охране общественного порядка в этом году вновь получило добровольное формирование из поселка Хор района им. Лазо.

Также конкурсная комиссия определила лучшего дружинника и участкового уполномоченного полиции по взаимодействию с общественниками. В первом случае победителем стала Надежда Побережная – член народной дружины поселка Хор. Звания лучшего участкового удостоена Анастасия Ваденина – сотрудник МВД РФ по Бикинскому району.

Победители и лауреаты конкурса получили памятные подарки, вымпелы, а также денежные премии.

«Народные дружинники оказывают значительную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка. Вместе с полицией они обеспечивают безопасность массовых мероприятий, участвуют в профилактических рейдах, посещают неблагополучные семьи, проводят воспитательную работу. Это тот пласт работы, который может на первый взгляд и не виден, но он позволяет кого-то удержать от необдуманного противоправного поступка, а кому-то помочь пересмотреть свое отношение к жизни, к окружающим и вернуться в нормальное общество», - отметил на церемонии награждения заместитель Председателя Правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц.

Напомним, на сегодняшний день в крае действуют 147 народных дружин численностью более 1400 человек. Только по итогам прошедшего года в региональный реестр были включены 5 новых общественных объединений, которые приступили к обеспечению правопорядка в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском и Бикинском муниципальных районах.