В медучреждения края поступила детская вакцина против клещевого энцефалита

В Хабаровском крае началась весенняя иммунизация против клещевого вирусного энцефалита. На сегодняшний день в медучреждения региона поступила детская вакцина, препарат для взрослых край получит в середине марта, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В рамках весенней кампании планируется привить более 124 тысяч жителей региона. Пройти бесплатную вакцинацию могут дети в возрасте от года, а также студенты и жители, относящиеся к профессиональным группам риска. Получить прививку можно в поликлиниках по месту жительства, в медкабинетах детских образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиники. На данный момент в медучреждения региона доставлено 50 780 доз детской вакцины. Взрослая вакцина в количестве 73 330 доз поступит в край после 15 марта», - сообщила ведущий инспектор отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светлана Лапшина.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день прививка является самым надежным и эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Вакцина, применяемая в Хабаровском крае, содержит инактивированный вирус клещевого энцефалита. После ее введения иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела.

Напомним, первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа. Первая прививка ставится осенью – в октябре-ноябре, вторая – весной через 5-7 месяцев. Третью прививку делают через год. Но те, кто не успел привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом в две-четыре недели и третью прививку через год – весной. В дальнейшем прививаются один раз в три года.